«Законные действия»: зачем СБУ нагрянула в правительственный квартал Киева

|
Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

СБУ проводит контрразведывательные проверки в правительственном квартале Киева

«Законные действия»: зачем СБУ нагрянула в правительственный квартал Киева

Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Досмотру подвергаются и обычные граждане.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других госорганов начали проводить контрразведывательные мероприятия в двух кварталах Киева, в том числе в правительственном. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — указывается в публикации.

Мероприятия проводятся при участии управления государственной охраны Украины, нацполиции, военной службы правопорядка армии страны, а также столичной группировки сил и средств обороны. Целью называется проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей Киева и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.

В ходе рейдов силовики осматривают отдельные помещения и прилегающие к ним участки. Они ищут запрещенные предметы. Проверка подвергаются и граждане, находящиеся в правительственном квартале. СБУ призвала горожан с пониманием отнестись к неудобствам и должным образом реагировать на эти «законные действия и требования правоохранителей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прогнозируют «заключительное сражение» в конце лета, после которого может завершиться конфликт с Россией.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.99
0.23 95.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Как во времена Второй мировой: число конфликтов в мире достигло рекордной отметки
11:38
«Законные действия»: зачем СБУ нагрянула в правительственный квартал Киева
11:33
Проблема с душком: улицы Пскова завалили мусором и бытовыми отходами
11:11
«Большие планы»: почему Максим Фадеев прервал свою концертную деятельность
11:00
Скончался от обезвоживания: попытка французов проникнуть на Байконур завершилась трагически
10:59
Защита генерала Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело

Сейчас читают

«Ко мне обратился Петр Чернышев», — профессор Чумаков раскрыл тайный разговор с мужем Заворотнюк
«Пыжик» для «вора в законе №1» в России: кто такой Олег Шишкан?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака