ВС РФ взяли под полный контроль населенные пункты Артемовка и Тимковка

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Бойцы продолжают активное наступление в зоне спецоперации.

ВС РФ взяли под полный контроль населенные пункты Артемовка и Тимковка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Артемовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Активными действиями подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Артемовка Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также уточняется, что российские бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска и Невского. В результате противник потерял до 560 боевиков, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу М777 производства США, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Читайте также

Артиллеристы уничтожили из «Акации» позиции ВСУ на авдеевском направлении

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).

Тема:
Спецоперация
11 июн
Защита генерала Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело
11 июн
Артиллеристы уничтожили из «Акации» позиции ВСУ на авдеевском направлении
11 июн
Бросили в яму для отходов: украинский пленный пожаловался на командование
11 июн
Ракеты «Вихрь» уничтожают замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 июн
Экипажи СУ-34 громят опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 июн
«Мы держим связь»: Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по военнопленным
11 июн
В ответ на победы ВС РФ: на Западе начали пугать терактами в российских школах
10 июн
Время героев: 83 участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»
10 июн
На Украине прогнозируют «заключительное сражение» в конце лета
10 июн
Подполье сообщило об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Сумской области
+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.99
0.23 95.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:27
Мать двоих детей покончила с собой после ссоры с мужем из-за сторис в соцсетях
13:20
ВС РФ взяли под полный контроль населенные пункты Артемовка и Тимковка
13:11
«Заигрывания с нацистами»: в Кремле оценили решение США по оружию для «Азова»*
13:00
«Вызовы множатся»: изменит ли Россия ядерную доктрину из-за действий США
12:55
Рассекая небо: в Псковской области стартовал фестиваль воздухоплавателей
12:39
«Пионерские поцелуи»: в романе Муцениеце и Чуйкова заподозрили фальшь

Сейчас читают

«Ко мне обратился Петр Чернышев», — профессор Чумаков раскрыл тайный разговор с мужем Заворотнюк
«Пыжик» для «вора в законе №1» в России: кто такой Олег Шишкан?
Сплошная лафа: как россиянам продлить выходные
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака