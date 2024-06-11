Вооруженные силы России освободили населенные пункты Артемовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Активными действиями подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Артемовка Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также уточняется, что российские бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска и Невского. В результате противник потерял до 560 боевиков, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу М777 производства США, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).