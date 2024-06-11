Проклятье «голой вечеринки» и полицейские проверки: куда пропал рэпер Элджей

Популярный артист давно не появляется на публике.

Рэпер Элджей пострадал из-за «голой вечеринки» своей бывшей супруги Анастасии Ивлеевой, да и, в целом, испытывает творческий кризис. Об этом в беседе с изданием «Страсти» заявил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Сейчас исполнитель редко появляется на публике. По словам Дворцова, на то есть сразу несколько причин. У артиста настоящий спад в карьере. А его гонорары за последнее время упали в три раза.

«Я не могу сказать, пропал ли он насовсем. Но я так понимаю, у него сейчас какой-то творческий спад. По крайней мере музыкальную деятельность он поставил на стоп. Если он сейчас как-то себя реанимирует вновь, как артист, то я думаю, что с новой веткой развития, он будет по-прежнему популярен», — считает продюсер.

Кроме того, Дворцов отмечает, что оставила свой отпечаток и скандальная «голая вечеринка» Ивлеевой.

«Безусловно, это связано с тем, что он очень много негатива по поводу себя сбрасывал в прессу. Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее голая вечеринка повлияла, к сожалению, на него», — говорит шоумен.

Стоит отметить, что у Элджея могут начаться и проблемы с законом. Сегодня проверку текстов песен артиста начали правоохранители его родного Новосибирска. Обратились к ним местные активисты, которые усмотрели в композициях рэпера пропаганду наркотиков.

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