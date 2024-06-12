В Якутии горит более 80 тысяч гектаров леса

В Якутии сейчас огненная стена выжигает все на своем пути. Пламя поглощает все новые территории — более 80 тысяч гектаров леса в огне. При этом жаркая и сухая погода провоцирует образование новых очагов. В регионе введем режим ЧС, сюда стягивают дополнительные силы пожарных десантников. Для тушения в небо поднимаю специальные самолеты. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская рассказала о масштабах стихии.

Огонь подбирается в плотную к противопожарному рву. Деревья пылают от корней до самых верхушек. Пламя молниеносно распространяется с кроны на крону. Пылают труднодоступные районы. Очаги разбросаны друг от друга больше чем на две тысячи километров. Для тушения отправили самолет-амфибию Бе-200. Он сбрасывает почти 300 тонн воды на одной заправке.

Со стихией всеми возможными способами борются и пожарные десантники. Их доставляют на вертолете прямо к очагу возгорания. Мужчины проходят десятки километров в дыму. Там, где это еще имеет смысл, делают заградительные полосы. Засыпают кромки грунтом.

«В удаленных труднодоступных местах в настоящее время высокая грозовая активность, и пожары возникают по причине гроз. Тушение лесных пожаров затруднено в этих районах из-за пересеченного рельефа, высокой ветровой нагрузки и сохраняются высокие классы пожарной опасности по условиям погоды», — говорит заместитель начальника ФБУ «Авилесоохрана» Андрей Ерицов.

Пламя охватывает все новые территории, горит больше 80 тысяч гектаров леса. В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволит привлечь пожарных и технику из федерального резерва. Сейчас с огнем борются почти 700 человек. Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны.