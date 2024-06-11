Сына Байдена признали виновным по делу о нарушениях при хранении оружия

Сына президента США Хантера Байдена признали виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

На днях в США начался громкий судебный процесс над сыном американского президента. Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия и даче ложных показаний, в том числе, в сокрытии своей наркозависимости.

Сам Байден-младший заявил, что уголовное дело против него возбудили по политическим мотивам, поскольку сейчас в самом разгаре предвыборная кампании его отца.

Хантеру выдвинули обвинения по трем статьям: две из них за ложные показания и одна — за незаконное хранение оружия. Как утверждает прокурор, при покупке пистолета кольт Cobra в 2018 году сын президента солгал, что не употребляет наркотики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как повлияет на президента США Джо Байдена суд над его сыном Хантером.