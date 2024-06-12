Мини-отпуск: ТОП лучших мест для путешествия в уикенд

Золотое кольцо России активно пользуется спросом у путешественников.

Самым популярным городом для путешествия на выходные стал Суздаль. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на экспертов в области туризма.

В тройку лидеров также вошли Переславль-Залесский и Коломна. Не менее популярными стали Выборг, Тула, Калуга, Сергиев Посад и Елец.

«В Ельце путешественники найдут одни из самых бюджетных отелей для поездок на выходные. Средняя цена проживания там составляет четыре тысячи рублей в сутки», – сказали эксперты по туризму.

Дороже, но не значительно, путешественникам обойдется проживание в Твери и Калуге. В среднем, сумма будет больше всего на 100-300 рублей.

Согласно статистике, поездки на выходной день планирует каждый четвертый россиянин. Учитывались данные за сезон с мая 2023 года по июнь текущего.

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