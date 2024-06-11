Путин включил Белоусова с состав постоянных членов Совбеза

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 24 0

Президент подписал соответствующий указ.

Путин включил Белоусова с состав постоянных членов Совбеза

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в состав Совета безопасности РФ. Сам указ был утвержден в 2012 году.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А. Р. — Министра обороны Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Также в указе прописано, что Николай Патрушев остается в составе Совбеза, а его должность — помощник президента РФ.

Бывший глава Минобороны в документе записан, как Секретарь Совбеза РФ.

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