Путин включил Белоусова с состав постоянных членов Совбеза

Президент России Владимир Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в состав Совета безопасности РФ. Сам указ был утвержден в 2012 году.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А. Р. — Министра обороны Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Также в указе прописано, что Николай Патрушев остается в составе Совбеза, а его должность — помощник президента РФ.

Бывший глава Минобороны в документе записан, как Секретарь Совбеза РФ.