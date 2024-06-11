Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН арестован на два месяца

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Гражданина обвиняют в оправдании терроризма.

Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН арестован на два месяца

Фото: © РИА Новости

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Задержанный днем ранее сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН был отправлен под арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд столицы.

Также пресс-служба судов Москвы сообщает имя обвиняемого — Александр Смирнов. Ему вменяют призыв к терроризму через интернет. Его, по данным следствия, арестованный опубликовал в «статусе» мессенджера WhatsApp*.

Новыми подробностями обзавелось и другое громкое судебное разбирательство — дело генерала Попова. Его адвокат Сергей Буйновский рассчитывает, что отправка обвиняемого в зону СВО поможет приостановить рассмотрение дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвича арестовали на десять суток за футболку с нацистской символикой.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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