В особняке старшего брата Максима Галкина* на Рублевке прошли обыски

В особняке старшего брата юмориста-релоканта Максима Галкина* Дмитрия Галкина прошли обыски. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, следственные действия связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны. Детали дела не раскрываются.

Известно, что он служил в силовых структурах, а также занимался производством боеприпасов, был подрядчиком российского оборонного ведомства.

Жена старшего брата беглого комика в беседе с журналистами не стала отвечать на вопросы. Но информацию об обысках тоже не опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максиму Галкину отказали в исключении его из реестра иноагентов.

Комик сбежал из России за границу после начала спецоперации. В своих выступлениях он неоднократно в негативном ключе высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

Позже Галкин был признан иноагентом. Причиной стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

* — признан иноагентом на территории России