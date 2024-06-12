В особняке старшего брата Максима Галкина* на Рублевке прошли обыски

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 105 0

Его жена комментировать ситуацию откзалсь. Что известно?

В особняке старшего брата Максима Галкина* на Рублевке прошли обыски

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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В особняке старшего брата юмориста-релоканта Максима Галкина* Дмитрия Галкина прошли обыски. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, следственные действия связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны. Детали дела не раскрываются.

Известно, что он служил в силовых структурах, а также занимался производством боеприпасов, был подрядчиком российского оборонного ведомства.

Жена старшего брата беглого комика в беседе с журналистами не стала отвечать на вопросы. Но информацию об обысках тоже не опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максиму Галкину отказали в исключении его из реестра иноагентов.

Комик сбежал из России за границу после начала спецоперации. В своих выступлениях он неоднократно в негативном ключе высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

Позже Галкин был признан иноагентом. Причиной стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

* — признан иноагентом на территории России

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