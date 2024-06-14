С лапшой, но без спагетти: как проходит саммит «Большой семерки» в Италии

В Италии на саммите «Большой семерки» лидеры западных стран распределяют средства от замороженных российских активов. Штаты хотят выдать Украине новый кредит в 50 миллиардов долларов и использовать российские средства в качестве залога. В Евросоюзе решения принимать пока не спешат.

В Кремле не раз напоминали, что это идет вразрез со всеми правилами и нормами международного права. А международная пресса пишет, что американское предложение грозит непоправимыми последствиями экономике всего Старого света. За обсуждением спорного вопроса следит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Пока Джо Байден последним волочил ноги на встречу, Джорджии Мелони было настолько скучно, что решила хотя бы поселфиться. Она собрала «семерку» буквально у себя под «каблуком», если смотреть на карту Италии, — неподалеку от Бари. Не в унылых же кабинетах выдумывать новые антироссийские санкции.

Роскошный пятизвездочный курорт с частным пляжем, изысканными ресторанами, перерывами на аперитив и под песни мировых поп-знаменитостей. На итальянский резорт обещают завезти Мадонну и Джастина Тимберлейка.

А вот двум тысячам полицейских, которых призвали обеспечивать безопасность лидеров, о таком оставалось только мечтать. Изначально итальянских силовиков свезли на круизный лайнер с протекающими потолками, неработающими туалетами и холодной едой.

Зато в пресс-центре для журналистов наблюдалось разнообразие деликатесов. Там было все, чем славится региональная кухня. Показательно, что нет ни одной тарелки спагетти, ведь лапши, которую развешивают на уши, здесь будет и так в избытке.

Но, впрочем, называть саммит «Большой семерки» демонстрацией мощи Запада даже у местной прессы язык уже не поворачивается. Едва ли не у каждой страны — свои внутренние проблемы и нарастающий парламентский кризис.

Основная тема — конфискация замороженных российских активов. У Байдена свой план, как залезть еще и в чужой карман. Но в итоге «додавить» европейских политиков удается только на очередное изъятие дохода по вкладам. Решено обокрасть Россию еще на 50 миллиардов евро в пользу Украины.

«Страны G7 для себя рассматривают это как залог, который будет обслуживаться доходами от российских суверенных активов. Мы должны получить не в кредит, а просто получить», — заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

На запах денег сбежалась и киевская делегация во главе с Зеленским — точно еще одни гастролирующие по саммитам «артисты». И вот же незадача: прибыль с российских активов им дают лишь в качестве гарантий под кредиты Запада.

И все же до прямой конфискации дело так не дошло — США и Европа никак не могут договориться об этом.

«По сути, нами управляют люди, которые действуют не от нашего имени. Так что для США это — очень легко. Потому что им в ЕС можно приказать что-то сделать, их даже не нужно убеждать», — говорит немецкий политолог, доктор экономических наук Айке Хамер.

В ЕС поговаривают, что новые санкции сейчас блокирует в основном Германия, превращаясь в этакую «вторую Венгрию», уставшую от войны. Хотя в планах «семерки» и ужесточение экспортного контроля, и снижение потолка цен на российскую нефть. В этом смысле нынешнюю «Большую семерку» запросто можно перепутать с итальянской мафией, которая давно облюбовала это же средиземноморское побережье.

Британская газета Daily Mail называет дальнейшие попытки изоляции России «выстрелом себе же в ногу». Несмотря на санкции экономика России продолжает активно развиваться и опережает уже темпы роста самих же государств G7.