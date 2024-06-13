Собянин утвердил проект КРТ на юге Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

«Реорганизация территории нежилой застройки в ЮАО даст городу больше 16,2 тысячи новых рабочих мест.

Собянин утвердил проект КРТ на юге Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге столицы. Как рассказал градоначальник в своем Telegram, между Каширским и Котляковским проездами по программе КРТ построят жилой квартал.

Кроме того, недалеко от станции БКЛ «Варшавская» возведут общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школу на 900 учеников, детсад для 400 детей, офисы, магазины, паркинги, кафе и рестораны. Всего там построят 690 тыс. кв. м недвижимости.

Собянин также пообещал создать в этой локации удобную улично-дорожную сеть и благоустроить территорию.

«Реорганизация территории нежилой застройки в ЮАО даст городу больше 16,2 тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул мэр.

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