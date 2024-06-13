МИД Канады ввел санкции против Третьяка, Алиханова и Мизулиной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 20 0

Президент Федерации хоккея России был первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.

МИД Канады ввел санкции против Третьяка, Алиханова и Мизулиной

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Министерство иностранных дел (МИД) Канады ввел санкции против легендарного хоккеиста Владислава Третьяка, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщил иностранное ведомство.

Президент Федерации хоккея России был первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто. Однако страну не остановило это от введения персональных санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на России отразится новый пакет санкций США. Накануне Вашингтон ввел рестрикции против различных сегментов российского бизнеса. Однако все это лишь истеричные попытки Запада хоть как-то «цокнуть зубами».

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