Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 19 0

Главной темой диалога стало сотрудничество стран на международной арене.

Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта», — отмечается в публикации.

В рамках разговора лидеры обсудили вопросы взаимодействия на международной арене.

Владимир Путин поздравил Мохаммада Мохбера с Курбан-байрамом — важным праздником для всех верующих мусульман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел телефонные переговоры президентом Бразилии. Лидеры обсудили «мирную конференцию» по украинскому кризису, которая состоится в Швейцарии 15–16 июня.

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