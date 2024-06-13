Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана

Главной темой диалога стало сотрудничество стран на международной арене.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.
«С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта», — отмечается в публикации.
В рамках разговора лидеры обсудили вопросы взаимодействия на международной арене.
Владимир Путин поздравил Мохаммада Мохбера с Курбан-байрамом — важным праздником для всех верующих мусульман.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел телефонные переговоры президентом Бразилии. Лидеры обсудили «мирную конференцию» по украинскому кризису, которая состоится в Швейцарии 15–16 июня.
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