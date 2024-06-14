«Грады» обеспечили продвижение нашим штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Опубликованы кадры работы РСЗО «Град» на донецком направлении спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчеты РСЗО «Град» уничтожили взводный опорный пункт противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений «Южной» группировки войск на донецком направлении.

Как отмечают наши бойцы, у украинских нацистов нет возможности атаковать таким же оружием, но у них есть дроны. Поэтому работать приходится внимательно, прислушиваясь к вражеским «птичкам». Используются против них как противодронные ружья, так и сетки. Это позволяет защищать, в том числе артиллерию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
14 июн
«Спасибо нашим защитникам»: силы ПВО сбили пять дронов над Курской областью
14 июн
Дроны ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области
14 июн
Штурмовики Су-25 в деле. Лучшее видео из зоны СВО
14 июн
В небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников
14 июн
В Горловке погиб журналист НТВ Кожин: что известно о трагедии
14 июн
Аудитор Пентагона снова выявил завышение цен на оружие для Украины
13 июн
Умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в ДНР
13 июн
«Ожидать катастрофы не приходится»: как на России отразится новый пакет санкций США
13 июн
Песков о призыве НАТО по обязательным поставкам оружия Украине: «И так регулярно идут»
13 июн
Отразили контратаку и нанесли поражение: ВС РФ ликвидировали более 635 боевиков в ДНР
+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

8:46
Людям мешает мама: застрявший в сетях в Териберке кит оказался детенышем
8:30
«Поющие трусы» и телка олигарха: с чего певица Слава начинала свою карьеру
8:20
«Слово пацана» признан победителем в номинации «Лучший онлайн-сериал» на Премии АПКиТ
8:15
Куриный шашлык с фирменным салатом и десерт из вафель с ананасами — рецепт от Емельяненко
8:02
Скончался актер французских эротических фильмов Жак Инсермини
7:55
Всего один пузырек: сын назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака