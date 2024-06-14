«Грады» обеспечили продвижение нашим штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры работы РСЗО «Град» на донецком направлении спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчеты РСЗО «Град» уничтожили взводный опорный пункт противника, обеспечив продвижение штурмовых подразделений «Южной» группировки войск на донецком направлении.
Как отмечают наши бойцы, у украинских нацистов нет возможности атаковать таким же оружием, но у них есть дроны. Поэтому работать приходится внимательно, прислушиваясь к вражеским «птичкам». Используются против них как противодронные ружья, так и сетки. Это позволяет защищать, в том числе артиллерию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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