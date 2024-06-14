Дроны ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области

Беспилотники предприняли попытку атаковать объект со сверхмалой высоты.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru
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Украинские БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Лискинском районе Воронежской области. Сделать они это собирались со сверхмалой высоты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал глава региона.
Он отметил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. Сейчас проводится ликвидация последствий налета. Пока что информация о повреждениях уточняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников.
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