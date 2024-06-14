Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции в Донбассе

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Путин: агрессоры — те, кто помогал Украине в карательной операции на Донбассе

Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции в Донбассе

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский лидер напомнил, с чего начались боевые действия и к чему привели действия киевского режима.

Настоящие агрессоры — это те, кто помогал Украине проводить карательную операцию против народа Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Глава государства напомнил, что жители Донбасса были вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить себя, свой дом и свои права. И, когда новая власть в Киеве пошла войной на собственный народ, этому всячески потворствовали как раз страны Запада.

«Это агрессия! И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине Киевского режима — это пособники агрессора.», — сказал Путин.

Глава государства выступает с речью перед сотрудниками Министерства иностранных дел России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о подрыве США стабильности в мире.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

14:57
Все как у рыб: японские ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
14:47
В Москве отрыли памятник «отцу» легендарной дивизии Феликсу Дзержинскому
14:46
Полиции могут дать право принимать решение о выдворении иностранцев
14:41
Неутешительный прогноз: Райдос разрушила надежды Виктории Бони на беременность
14:27
Полный Black tie: самые яркие образы красной дорожки Премии АПКиТ-2024
14:26
Машина на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов в Благовещенске

Сейчас читают

Идет и делает? Благодаря чему Ольга Бузова добилась высот в карьере
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака