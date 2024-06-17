КА-52М громит замаскированную технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как КА-52М уничтожает замаскированную технику ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа вертолета Ка-52М группировки войск «Север». Боевая машина нанесла сокрушительный удар по технике и подразделениям противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе атаки были применены неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
«Сегодня выполнял боевой полет на уничтожение живой силы противника. По докладу передового авиационного наводчика цель была поражена. Мы заранее готовимся к полету, изучаем район местности. Все системы отработали штатно. В полете сложности не возникли…» — доложил командир экипажа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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