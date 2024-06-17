Встреча мировых лидеров завершилась в швейцарском Бюргенштоке.

В Швейцарии завершился так называемый «саммит мира». Встреча, изначально задуманная как значимый шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, закончилась принятием итогового коммюнике, в котором не было ни слова о необходимости приостановки боевых действий.

Впрочем, изначально перспективы этих переговоров вызывали сомнения, а потому в Швейцарию прилетели далеко не все, кого туда приглашали. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

Напрасные траты и сплошная потеря времени — вот, что должно было быть закреплено в декларации по итогам Бюргенштока. Примерно это и сказано в заключительном коммюнике: «Согласованы общие позиции, определены некие дальнейшие шаги».

До реального мира на Украине не просто далеко, без участия России он вообще невозможен. Полный провал швейцарской дипломатии.

Потерпевший политическое поражение Зеленский просит дать ему еще один шанс и вовсю готовится ко второму раунду — «как можно скорее» хочет провести еще один «саммит». Хотя и первая-то встреча мало кому сдалась. В первый же день участники не прибывали, а, скорее, убывали с конференции. Вице-президент США и Канцлер Германии досрочно покинули Бюргенштока — вот и вся их солидарность. А некоторых не было в зале, когда им предоставляли слово.

Президент Словении допускает символическую оговорку — заранее признавая победу за Россией.

«Почему победить России так важно? Я имела в виду… Извиняюсь, я сказала «Россия», но имела в виду «Украина“», — сказала Наташа Пирц-Мусар, президент Словении.

И действительно, с учетом последних предложений Путина этот саммит можно было бы и вовсе не проводить. Уже за сутки до начала на столе были не пустые слова, а реальная мирная инициатива от России.

«Никто с западной стороны не говорит о мире. Все говорят о войне. Они говорят о победе. Они говорят о том, чтобы победить Россию на поле боя. Они говорят об этом уже два года. И много, много раз западные лидеры открыто отвергали мир», — подчеркивает Джон Локленд, британский эксперт по Украине.

И тем не менее, помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах Бюргенштока объявляет о начале консультаций с Китаем относительно «плана Путина». В то время как пресловутая «формула Зеленского» терпит окончательное фиаско — из десяти пунктов на повестку вынесли всего три, да и в тех — ни слова о территориальной целостности. К прямому диалогу с Москвой подталкивают и европейские страны, хоть пока и со своими известными оговорками

«Нам нужно участие России. Если Россия будет соблюдать основные принципы, правила и ценности, которые применимы ко всем нам», — уточняет Марк Рутте, премьер-министр Нидерландов.

И все же мало кто изначально молился на этот саммит, разве что целый хор украинских беженцев под окнами Бюргенштока исполнили «Оду к радости» Бетховена. Но тем, кто собрался на этом демонстративно роскошном курорте, их было нечем порадовать.

«Так называемый саммит в Бюргенштоке, был обречен на провал. Он ничего не достиг. По сути, это даже не саммит и не мирная конференция, так как одна из сторон конфликта не приглашена, а значит — это не могут быть мирные переговоры. Это вообще — ничто», — Заявил Ги Меттан, член парламента Женевы, журналист.

Предвидя эту однобокость, большинство стран глобального Юга и Азии воздержались от участия. Отсутствие китайских дипломатов, низкий уровень представительства членов БРИКС — тут даже и половины государств ООН не набралось.

Немало вопросов возникает и к принимающей стороне. Швейцария в этой конференцией по сути закрепила отказ от своего многовекового нейтралитета, изначально поддержав антироссийские санкции Евросоюза и США, а теперь фактически встав на защиту только одной стороны конфликта.

Но, впрочем, теперь и швейцарцы знают, как дорого им обходится предвзятая поддержка Украины — выходные мировой элиты в Бюргенштоке обошлись бюджету в рекордные 15 миллионов франков… впустую потраченных.