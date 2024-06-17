Веселье, песни, танцы: как участники Игр БРИКС в Казани отметили Сабантуй

В Деревне Универсиады, где живут спортсмены, провели вечер татарской культуры.

Сборная России укрепила свое лидерство в общем зачете Игр БРИКС. В воскресенье спортсмены добыли 39 наград высшей пробы. А всего российские атлеты по итогам четырех соревновательных дней имеют ровно 250 медалей. Позади с большим отрывом — команды из Белоруссии и Китая.

Накануне в Казани отличились наши легкоатлеты. Они стали самыми быстрыми в беге с препятствиями и спортивной ходьбе. Успех принесли соревнования по прыжкам в длину, высоту и с шестом. Кроме того, значительно пополнили медальную копилку наши прыгуны в воду. Российские атлеты выполнили все элементы и обошли конкурентов из других стран.

Но не только спортом живут участник Игр стран БРИКС. Гости знакомятся с культурой и обычаями России. Так, многонациональная делегация атлетов узнала, что такое Сабантуй. В атмосферу праздника окунулась и корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

В одной команде здесь представители Эмиратов, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Республики Сербской. И, кажется, каждый пребывает в легком недоумении.

В Деревне Универсиады, где живут спортсмены, провели вечер татарской культуры. Иностранные участники Игр только начали привыкать к национальной кухне с чак-чаком и эчпочмаком, как на Сабантуе внезапно окунулись в национальные забавы.

Атлеты даже здесь проявили спортивный характер и волю к победе. Упали — встают, бегут дальше, даже без части вещей.

«У нас была стратегия: наш водила, благодаря кому мы выиграли, был впереди, тащил наш мешок за собой. А я в моменте устал и просто решил на него запрыгнуть», — рассказывает член команды Абхазии по фиджитал-футболу Аскат Аршба.

«Мы тоже любим веселье, песни, танцы», — признается член сборной ЮАР по плаванию Тумаини Макдонелл.

Среди конкурсов и бой подушками, и разбивание глиняного горшка — так в старину изгоняли злых духов, и вылавливание яблока из катыка. Обычно без рук надо достать монету, но здесь задачу немного упростили.

«У нас есть тоже в Южной Америке чуть-чуть похожий праздник», — говорит гость игр БРИКС-2024 из Эквадора Хосе Франсиско.

Может из-за травмоопасности, но на этом Сабантуе обошлось без взбирания на деревянный столб. Но и без этого возникла особая атмосфера. Кто-то, как теннисистки из Пакистана, даже нарядился.

«Это — наш национальный наряд, мы надеваем его на праздники», — рассказывает член сборной Пакистана по теннису Шиза Саджид.

Уже традиционно для Деревни Универсиады вечер закончился дискотекой, но и здесь — с татарскими мотивами.