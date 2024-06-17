«Не будет телефонов»: Илон Маск сделал зловещее предсказание

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Евгения Романова
Евгения Романова 621 0

Маск: в будущем люди вместо телефонов будут использовать мозговые импланты

«Не будет телефонов»: Илон Маск сделал зловещее предсказание

Фото: www.globallookpress.com / Yolanda Ruiz

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Его компания не так давно провела первую операцию по внедрению чипа в мозг человека. Как предприниматель представляет себе будущее всего мира?

В будущем люди не будут пользоваться телефонами, для общения они станут использовать мозговые импланты. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

«А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — спросил у пользователей соцсети автор пародийной страницы Not Elon Musk.

Среди прочих комментаторов в том числе ответил на этот пост и сам Маск. В своем ответе он заявил, что в будущем мобильные девайсы не понадобятся.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал в комментарии бизнесмен.

Компания Neuralink 31 января 2024 года объявила о том, что провела первую операцию по внедрению чипа в мозг человека. Это первый этап грандиозного проекта Илона Маска по разработке реального интерфейса «мозг-компьютер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск заявил о разработке импланта для слепых. В частности, его разработка сможет восстановить зрение. Имплант получит название Blindsight.

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