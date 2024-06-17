Ученье —свет: как получить налоговый вычет за образование детей

Оформить его можно несколькими способами.

Налоговый вычет за образование удваивается, если у родителей трое или более детей. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Это означает, что если у вас есть два или более детей, то сумма вычета будет выше, чем у тех, у кого детей нет или только один», — пояснил депутат.

В итоге максимальная сумма стандартного вычета будет увеличиваться с каждым новым ребенком. Как утверждает Чаплин, в этом году для родителей, у которых имеется до двух детей — сумма выплат составит 1400 рублей. Если добавляется еще один ребенок, то выплаты удваиваются — до трех тысяч рублей, все они ежемесячные.

В качестве второго способа получения вычета Чаплин назвал учет дополнительных расходов на образование — стандартный лимит до 110 тысяч рублей. Депутат напомнил, что получить выплаты можно для молодых людей возрастом до 24-х лет, обучение у них должно проходить очно.

Для его оформления родители могут прибегнуть сразу к нескольким способам. В одном случае, например, можно самостоятельно заполнить декларацию в ФНС или же сделать это через сайт налоговой. Есть также другой способ — обратиться в бухгалтерию по месту своей актуальной работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российском налоговом кодексе появится новое понятие — семейная выплата. Особый акцент сделан на многодетные семьи.