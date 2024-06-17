«Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии
Песков: РФ продолжит работу с подписавшими коммюнике по Украине странами
Фото, видео: Reuters / EUROP DIP; 5-tv.ru
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В итоге коммюнике подписали всего 78 стран, причем Ирак и Иорданию внесли в этот список без их согласия.
В Кремле отреагировали на результаты саммита по Украине в Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция, ожидаемо, закончилась ничем.
«Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии. Многие из них именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Если говорить в целом о результативности, то она стремится к нулю. Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента. Он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений. Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил на прошлой неделе президент Путин», — сказал Песков в беседе с журналистами.
Провал швейцарского саммита обсуждает сегодня вся мировая пресса. Французская Le Monde обращает внимание, что итоговое коммюнике не подписала ни одна из стран БРИКС. В том же духе пишут и британцы — издание The Telegraph прямо называет результаты «разочаровывающими». Агентство Bloomberg заключает, что Зеленскому не удалось заручиться поддержкой Глобального Юга и подчеркивает отсутствие Китая на конференции.
В итоге коммюнике подписали всего 78 стран, причем Ирак и Иорданию внесли в этот список без их согласия, и только после настойчивых требований удалили.
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