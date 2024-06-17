«Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии

Эфирная новость 97 0

Песков: РФ продолжит работу с подписавшими коммюнике по Украине странами

Фото, видео: Reuters / EUROP DIP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В итоге коммюнике подписали всего 78 стран, причем Ирак и Иорданию внесли в этот список без их согласия.

В Кремле отреагировали на результаты саммита по Украине в Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция, ожидаемо, закончилась ничем.

«Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии. Многие из них именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Если говорить в целом о результативности, то она стремится к нулю. Мы будем продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать. Это позиция нашего президента. Он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений. Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил на прошлой неделе президент Путин», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Провал швейцарского саммита обсуждает сегодня вся мировая пресса. Французская Le Monde обращает внимание, что итоговое коммюнике не подписала ни одна из стран БРИКС. В том же духе пишут и британцы — издание The Telegraph прямо называет результаты «разочаровывающими». Агентство Bloomberg заключает, что Зеленскому не удалось заручиться поддержкой Глобального Юга и подчеркивает отсутствие Китая на конференции.

В итоге коммюнике подписали всего 78 стран, причем Ирак и Иорданию внесли в этот список без их согласия, и только после настойчивых требований удалили.

Тема:
Спецоперация
17 июн
Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское
17 июн
«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине
17 июн
Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве
17 июн
ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ
17 июн
Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР
17 июн
«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине
17 июн
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июн
«Сложно и жестко»: Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина
17 июн
«Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»
17 июн
Белоусову доложили о дежурстве и контроле боевой работы в зоне СВО
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака