В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных из-за границы машин

В России могут ужесточить правила перепродажи ввезенных из-за границы автомобилей. Сейчас, если владелец перегнал машину из-за рубежа, он должен оплатить утилизированный сбор по льготному тарифу — от трех с половиной до пяти тысяч рублей, в зависимости от года выпуска транспортного средства. Когда нововведения вступят в силу, эта сумма станет кратно больше.

В случае, если автомобиль будет продан в течение года, новый владелец должен будет оплатить уже повышенный — коммерческий — утилизационный сбор. Иначе его просто не зарегистрируют в ГИБДД. Здесь сумма варьируется уже от 300 тысяч до одного миллиона 300 тысяч рублей. Такие поправки предложили в МВД и, как удалось выяснить «Известиям», их уже поддержали в кабмине.

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