Суд заочно арестовал главреда «Важных историй»* Анина** за фейки об армии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 52 0

С соответствующим обращением в инстанцию обратились следственные органы.

Суд заочно арестовал главреда «Важных историй»* Анина** за фейки об армии

Фото: www.globallookpress.com / © Pogiba Aleksandra

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Главный редактор издания «Важные новости»* Роман Анин** заочно арестован по делу о дискредитации российской армии. С соответствующим обращением в инстанцию обратились следственные органы, следует из картотеки.

Роману Анину инкриминируется преступление по уголовной статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Анин объявлен в розыск.

Стоит отметить, что в апреле этого года Анина оштрафовали по статье об участии в деятельности нежелательной организации. А еще в 2021 году он проходил свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. В его квартире также провели обыски.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также заподозрен в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий на территории России. Речь идет об экс-главе ФБК*** Леониде Волкове**. Два года назад в эфире одного YouTube-канала он выразил благодарность ВСУ за убийства российских солдат и за то, что они таким образом выполняют «санитарную функцию». Помимо этого он публично нахваливал преступников, которые организуют диверсии на территории нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного**. Данила Поперечный в настоящее время находится за пределами РФ.

* — внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ

** — признаны иноагентами на территории РФ

*** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

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