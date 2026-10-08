Обрушить логистику: как российские бойцы охотятся на дроны ВСУ

В районе Славянска наши военные перерезают оставшиеся пути снабжения ВСУ. Украинские боевики испытывают серьезную нехватку боеприпасов и продовольствия.

Удержать позиции противник пытается с помощью сотен беспилотников и наземных роботов, которые круглосуточно направляют в нашу сторону. Оперативно реагировать на такие массированные налеты российские штурмовики учатся на специальной полосе психологической подготовки. Что это такое — увидел корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Окрестности города Николаевка. До Славянска чуть больше десяти километров. Наши операторы беспилотных систем замечают вражеский НРТК. Противник пытается доставить боеприпасы своему артиллерийскому расчету. Попытка провалена. Спустя какое-то время на той же дороге еще один наземный робот, уже с провизией. Боевикам остается только дожидаться ночи, чтобы запустить агродрон с припасами. Но и ему долететь не суждено.

«У них сейчас снабжение идет дронами „Баба-яга“. У них очень много этого дрона. Если у них его не будет, а мы способствуем тому, чтобы его не было. Сбиваем их. Вся логистика у них обрушится», — сказал заместитель командира батальона 7-й бригады Южной группировки войск с позывным «Сокол».

Задача обрубить логистику — первостепенная. Боевик без еды, патронов и связи — не боевик. На земле не сможет оказать никакого сопротивления нашим штурмовикам. Впрочем, даже в полной мере обеспеченные всушники часто не вступают в огневой контакт. Надежда на то, что прилетят дроны и защитят.

«Зачастую у них даже не бывает шансов по радейке отбиться, сказать, что с ними что-то происходит. Когда наши штурмовики уже выдернули им все провода. И уверенно туда запрыгнули и зачистили этот опорник», — сказал командир взвода 7-й бригады Южной группировки войск с позывным «Итальянец».

Конечно, беспилотники могут застать наших штурмовиков на открытой местности во время марша. И это самая тяжелая ситуация, к которой каждого из них подготовили. На полигоне седьмой бригады создана специальная полоса, на которой бойцов обучают не бояться дронов и отстреливать их на подлете.

Штурм населенного пункта — одна из самых сложных задач, которые здесь отрабатывают бойцы 7-й бригады Южной группировки войск. Сложность в том, что практически в каждом доме, в каждом подвале может оказаться противник. В небе безостановочно кружат «птицы», а под ногами, конечно, могут быть мины.

Работает штурмовая двойка. Специальные устройства имитируют так называемых «ждунов». Это дроны, которые не кружат в небе, а сидят на земле, не выдавая своего присутствия. Взлетают в самый последний момент.

«Ты можешь идти, и на удалении пять-десять метров от тебя он может на тебя взлететь и начать заходить. Поэтому нужно уметь оценивать обстановку полностью, крутить головой на 360. И моментально замечать каждое движение дрона», — сказал штурмовик 7-й бригады Южной группировки войск с позывным «Контро».

На то, чтобы среагировать, — меньше секунды. Но здесь отрабатывают не только скорость, но и точность. Дрон — мишень маленькая. В него еще нужно попасть. И штурмовики справляются с этим блестяще. Пару мишеней уничтожают с первого выстрела. И такой уровень подготовки, по словам самих бойцов, как раз одна из причин, почему нам удается ежедневно продвигаться вперед.

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