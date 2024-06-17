«Ну что, кикиморы, сидите?» — Наталья Штурм похвасталась своим мужчиной

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 128 0

Певица Наталья Штурм показала поклонникам своего нового мужчину

«Ну что, кикиморы, сидите?» — Наталья Штурм похвасталась своим мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что известно о новом избраннике певицы?

Певица Наталья Штурм показала своего нового мужчину поклонникам. Новым кавалером она похвасталась в личном блоге.

«Ну что, кикиморы, сидите? А ко мне мужик приехал! Как же я тебя ждала!» — написала звезда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru

Штурм сейчас отдыхает на курорте и активно делится с фанатами не только красотой природы, но и своей фигурой, разгуливая в открытых купальниках. Пара выглядит довольно счастливой, у них даже есть общее увлечение — футбол.

В комментариях поклонники Натальи отзываются двойственно, кто-то говорит, что в таком возрасте надо быть скромнее, а кто-то, наоборот, восхищается ее смелостью и открытостью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Штурм рассказала о своих бурных романах.

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