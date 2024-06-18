В Москве прощаются с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в зоне СВО

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Съемочная группа попала под обстрел ВСУ в районе Горловки.

Фото, видео: Telegram / НТВ / ntvnews; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сегодня в телецентре «Останкино» прощаются с погибшим в зоне спецоперации оператором НТВ Валерием Кожиным. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании.

Он скончался в горловской больнице 13 июня после того, как съемочная группа попала под обстрел украинских боевиков. Кроме оператора пострадал также военкор Алексей Ивлиев и офицер сопровождения.

Похоронят Валерия Кожина сегодня же в родном для него Калязине Тверской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить Алексея Ивлиева, а также Валерия Кожина (посмертно) к наградам от ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР погиб военный корреспондент Никита Цицаги. Все произошло при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.

Тема:
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