В Москве прощаются с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в зоне СВО
Съемочная группа попала под обстрел ВСУ в районе Горловки.
Фото, видео: Telegram / НТВ / ntvnews; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сегодня в телецентре «Останкино» прощаются с погибшим в зоне спецоперации оператором НТВ Валерием Кожиным. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании.
Он скончался в горловской больнице 13 июня после того, как съемочная группа попала под обстрел украинских боевиков. Кроме оператора пострадал также военкор Алексей Ивлиев и офицер сопровождения.
Похоронят Валерия Кожина сегодня же в родном для него Калязине Тверской области.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить Алексея Ивлиева, а также Валерия Кожина (посмертно) к наградам от ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР погиб военный корреспондент Никита Цицаги. Все произошло при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.
- 18 июн
- Опубликован последний сюжет погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги
- 18 июн
- Фонд «Все для победы!» собрал более 14 миллиардов для нужд СВО
- 18 июн
- В Москве простились с погибшим в зоне СВО оператором НТВ Валерием Кожиным
- 18 июн
- ВС РФ уничтожили украинский склад, где хранилось поставленное Западом оружие
- 18 июн
- «Поворотный момент»: на Западе заявили о важном этапе в конфликте на Украине
- 18 июн
- Минометчики «Ахмата» бьют по позициям украинских боевиков «Кракена»* в зоне СВО
- 18 июн
- Хакеры RaHDIt слили в сеть данные более тысячи украинских операторов БПЛА
- 18 июн
- Спустя годы: исполнивший роль Электроника Торсуев вернется на экраны
- 18 июн
- Су-34 разгромил «опорник» ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 18 июн
- «Гиацинт-Б» против американской гаубицы М777: лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
88%
-2.01 93.30
-2.09
Нашли ошибку?