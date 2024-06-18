«Надо еще добиться»: почему в России вернулись к закону о домашнем насилии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 76 0

Адвокат Давтян: изменения статьи о декриминализации побоев не помогли жертвам

«Надо еще добиться»: почему в России вернулись к закону о домашнем насилии

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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По статистике, больше половины убитых женщин в России погибли от рук своих близких.

Жертвам домашнего насилия в России не помогло ужесточение статьи о декриминализации побоев, поэтому депутаты намерены рассмотреть новый законопроект, строго регламентирующий действия правоохранителей в подобных ситуациях. Об этом в беседе с KP.RU рассказала адвокат Мари Давтян.

«По сути, это никак не повлияло. За повторные побои — исправительные работы и условные сроки. Но этого надо еще добиться», — подчеркнула глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских организаций.

Законопроект подразумевает введение запрета на преследование и даже приближение нарушителя к жертве, создание системы поддержки пострадавших от домашнего насилия и обучение правоохранителей.

Эксперт указала, что домашнее насилие со стороны близких носит системный характер, причем «спрятаться от тирана негде». По словам Давтян, полицейские нередко отговаривают жертв домашнего насилия подавать заявления о побоях.

Более того, правоохранительные органы даже не участвуют в расследовании подобных уголовных дел. Адвокат напомнила, что они считаются делами частного обвинения. Пострадавшей самостоятельно нужно собирать доказательства побоев, находясь при этом в одной квартире с агрессором. А затем в одиночку пойти в суд, по сути, буквально проведя расследование без помощи правоохранительных органов.

Стоит упомянуть, что во время одного из пленарных заседаний Госдумы в мае этого года один из депутатов назвала проблему домашнего насилия настоящей катастрофой. Так, например, Сардана Авксентьева напомнила, что больше половины россиянок погибли именно от рук близких.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России домашним агрессорам могут запретить приближаться к своим жертвам.

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