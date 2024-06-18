В Москве простились с погибшим в зоне СВО оператором НТВ Валерием Кожиным
Съемочная группа попала под обстрел украинских боевиков в районе Горловки 13 июня.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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В Москве сегодня простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в результате атаки ВСУ в Донецкой народной республике. На траурной церемонии в «Останкино» — военкоры, журналисты, а также родные и друзья.
По словам тех, кто знал Валерия лично, он отличался особым мужеством и смелостью. Он ездил в командировки в Сирию и Донбасс. Кожин удостоился медалей «За Отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.
Оператор вместе с корреспондентом и сопровождающим офицером попал под удар украинского беспилотника 13 июня. Врачи делали все возможное, но ранения оказались смертельными.
Валерию Кожину было 46 лет. Похоронят его сегодня в Тверской области, в родном для него Клязине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР.
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