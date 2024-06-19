Избегайте обтягивающей одежды: как не умереть в самолете

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 68 0

Врач Авакян: носить обтягивающую одежду во время перелета опасно

Избегайте обтягивающей одежды: как не умереть в самолете

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Hayward

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Врачи советуют минимизировать нагрузку на венозную систему во время перелета.

Удивительно, но ношение слишком обтягивающей одежды во время авиаперелета, может стоить пассажиру жизни. Что нельзя делать в самолете, рассказала Lenta.ru, проанализировав рекомендации экспертов.

Слишком узкая одежда крайне не рекомендована, особенно людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Все дело в том, что из-за перепадов давления нарушается правильный отток крови, а обтягивающая одежда лишь сделает хуже, ведь пережимает вены и сосуды.

«Из-за такой нагрузки на венозную систему повышается риск образования тромбов — сгустков крови, которые при определенных условиях могут мигрировать в сосуды сердца или легких и привести к летальному исходу», — рассказал врач хирург-флеболог Армен Авакян.

Есть и другие советы. К примеру, в самолетах в теплое время года работают кондиционеры и можно с легкостью простудиться. Лучше взять с собой тонкую кофту из натуральных материалов.

Доказано, что сухой воздух на борту авиалайнера заставляет кожу вырабатывать больше жира для своей защиты. В этом случае использование декоративной косметики усугубит ситуацию с излишней выработкой кожного сала и забьет поры, что спровоцирует появление акне.

И напоследок. Распространен миф о том, что грудные импланты… взрываются во время перелета. Это вряд ли возможно. Подобное может произойти только в одном случае — материал для имплантов был некачественным, не имел сертификации. Прежде чем решиться на операцию, всегда лучше проверить документацию на материалы, которые врач будет использовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что не стоит брать в качестве перекуса в дорогу детям.

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