«Он был добрым»: в Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным

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В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в зоне СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Сотрудник телекомпании погиб в ДНР в результате целенаправленной атаки дронов.

Об операторе НТВ Валере Кожине, погибшем в Донбассе, тяжело говорить в прошедшем времени, когда лично его знаешь. Еще тяжелее смотреть на эту фотографию в студии телецентра «Останкино» — человека с обаятельной улыбкой, доброго, спокойного и отзывчивого.

«Валерка был всегда с улыбкой, нас бомбят, а он улыбается. Это надо уметь… Тяжело это… Терять своих», — вспоминает военный корреспондент RT Саргон Хадая.

На фронте у Валеры была цель — донести правду через объектив камеры. Это его глазами телезрители видели все десять лет войны в Донбассе. Он показывал обстановку в сирийских городах. В командировках, в горячих точках, бывал не раз.

За командировки Валерий удостоен высоких наград, но гнался не за медалями, и даже не за эксклюзивом.

«Это была работа не конкурентов, а какой-то большой команды, и даже семьи. Потому что там были такие уже семейные отношения. Мы делили между группами, их всего несколько было, оставшихся в Славинске, кто сегодня достает еду, кто жарит на костре», — вспоминает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

В зоне СВО он с первого дня снимал, как работают боевая техника и отважные бойцы, или почему приходится по ночам заезжать на передовую.

Тогда машина, в которой ехала группа, увернулась от вражеского беспилотника. Дрон настиг бригаду 13 июня в районе Горловки. Корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен, сейчас в больнице. Валерий погиб. Врачи пытались сотворить чудо, но не случилось.

«Я его помню очень хорошо, он парень уверенный в себе, сильный… В заключительный раз я ему сказал слово, которое у военных принято — „аккуратнее“. Аккуратнее не всегда получается», — вспоминает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

Быть аккуратным говорили родные и коллеги, они искренне переживали за эту бригаду. Настоящий творческий тандем. Валерий и Алексей долгое время работали вместе. Для корреспондента на передовой — оператор не просто коллега, а боевой товарищ. Таким для Алексея Ивлиева был Валера.

«Он правда был добрым. Мы же такие ценичные, в общем-то, люди. Профессия у нас такая. Приходится становится такими. У Валеры цинизма вообще не было, это удивительно. Давайте помнить о нем и оставаться всегда отзывчивыми», — рассказывает корреспондент телекомпании НТВ Александр Коневич.

Почти 20 лет Валерий отдал родной телекомпании. Пришел в 2006 году на должность звукорежиссера, затем стал оператором. Схватывал на лету, потому что болел работой. С воинскими почестями его похоронили в родном Калязине в Тверской области.

Тема:
Спецоперация
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