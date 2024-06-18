«Он был добрым»: в Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным
В Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в зоне СВО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru
Сотрудник телекомпании погиб в ДНР в результате целенаправленной атаки дронов.
Об операторе НТВ Валере Кожине, погибшем в Донбассе, тяжело говорить в прошедшем времени, когда лично его знаешь. Еще тяжелее смотреть на эту фотографию в студии телецентра «Останкино» — человека с обаятельной улыбкой, доброго, спокойного и отзывчивого.
«Валерка был всегда с улыбкой, нас бомбят, а он улыбается. Это надо уметь… Тяжело это… Терять своих», — вспоминает военный корреспондент RT Саргон Хадая.
На фронте у Валеры была цель — донести правду через объектив камеры. Это его глазами телезрители видели все десять лет войны в Донбассе. Он показывал обстановку в сирийских городах. В командировках, в горячих точках, бывал не раз.
За командировки Валерий удостоен высоких наград, но гнался не за медалями, и даже не за эксклюзивом.
«Это была работа не конкурентов, а какой-то большой команды, и даже семьи. Потому что там были такие уже семейные отношения. Мы делили между группами, их всего несколько было, оставшихся в Славинске, кто сегодня достает еду, кто жарит на костре», — вспоминает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
В зоне СВО он с первого дня снимал, как работают боевая техника и отважные бойцы, или почему приходится по ночам заезжать на передовую.
Тогда машина, в которой ехала группа, увернулась от вражеского беспилотника. Дрон настиг бригаду 13 июня в районе Горловки. Корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен, сейчас в больнице. Валерий погиб. Врачи пытались сотворить чудо, но не случилось.
«Я его помню очень хорошо, он парень уверенный в себе, сильный… В заключительный раз я ему сказал слово, которое у военных принято — „аккуратнее“. Аккуратнее не всегда получается», — вспоминает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.
Быть аккуратным говорили родные и коллеги, они искренне переживали за эту бригаду. Настоящий творческий тандем. Валерий и Алексей долгое время работали вместе. Для корреспондента на передовой — оператор не просто коллега, а боевой товарищ. Таким для Алексея Ивлиева был Валера.
«Он правда был добрым. Мы же такие ценичные, в общем-то, люди. Профессия у нас такая. Приходится становится такими. У Валеры цинизма вообще не было, это удивительно. Давайте помнить о нем и оставаться всегда отзывчивыми», — рассказывает корреспондент телекомпании НТВ Александр Коневич.
Почти 20 лет Валерий отдал родной телекомпании. Пришел в 2006 году на должность звукорежиссера, затем стал оператором. Схватывал на лету, потому что болел работой. С воинскими почестями его похоронили в родном Калязине в Тверской области.
- 19 июн
- ВС РФ поразили пункты управления трех бригад ВСУ в зоне спецоперации
- 19 июн
- Точная работа: как российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Урожайным
- 19 июн
- В Москве подвели итоги двухлетней работы фонда «Все для победы!»
- 19 июн
- «Будет еще хуже»: чем для Украины обернется отказ от прекращения огня
- 19 июн
- В больнице умер офицер, сопровождавший съемочную группу НТВ в районе Горловки
- 19 июн
- Ким Чен Ын поддержал Россию в выполнении спецоперации
- 19 июн
- Российские артиллеристы громят бронетехнику противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 июн
- Экипаж вертолета КА-52М уничтожил позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 июн
- «Зависает все чаще»: Захарова предупредила Белый Дом о состоянии Байдена
- 18 июн
- Опубликован последний сюжет погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги
Читайте также
42%
-2.01 93.30
-2.09
Нашли ошибку?