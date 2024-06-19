«Следит за каждым ее шагом»: Маликов проявляет гиперопеку в отношениях с дочерью

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 231 0

Стефания Маликова страдает от гиперопеки отца

«Следит за каждым ее шагом»: Маликов проявляет гиперопеку в отношениях с дочерью

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Звездный папа контролирует время прибытия совершеннолетней дочери домой.

Дмитрий Маликов пристально следит за каждым шагом своей дочери. Об этом она сама рассказала своим подписчикам в сети.

Девушка уже давно совершеннолетняя и даже имеет бизнес. Стефания (Стеша) Маликова продает одежду под личным брендом и не живет с родителями. 

Недавно девушка выложила скрин переписки с отцом. В сообщениях он регулярно спрашивает, дома ли Стеша, где она находится и чем занимается.

«Ты где? Уже почти 2 часа ночи. Не едешь? Время уж больно позднее», — спрашивает Маликов у дочери.

Стефания реагирует на это с юмором. Она считает, что такая опека - это очень мило.

Подписчики Маликовой в комментариях восхитились заботой отца. Они отметили, что не знали его с такой стороны и им по душе такое отцовство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Маликов впервые за долгое время появился на публике с супругой.

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