В Красном море затонуло торговое судно после атаки хуситов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 89 0

На месте предполагаемого крушения нашли следы топлива.

В Красном море затонуло торговое судно после атаки хуситов

Фото: www.globallookpress.com / Imago

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Торговое судно, которое атаковали хуситы еще 12 июня, скорее всего, затонуло в Красном море у берегов Йемена. Сообщение об этом появилось на сайте Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 66 километрах от Ходейды. Судно два раза поразили воздушными снарядами. Экипажу удалось эвакуироваться. В UKMTO сообщили, что на месте, где в последний раз находилось судно, нашли следы топлива и мусора. Скорее всего, борт затонул именно там.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность при перевозке и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO», — сообщили в Центре координации.

По утверждению хуситов, они будут продолжать атаки на любые связанные с Израилем корабли, пока еврейское государства не снимет блокаду с сектора Газа и пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена.

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