«Очень жарко»: как прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына

|
Евгения Романова
Евгения Романова 108 0

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций стран завершились

«Очень жарко»: как прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава российского государства впервые с 2000 года посетил КНДР.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующая встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном состоится в Москве. Заявил он об этом в начале двусторонних переговоров.

«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», — сказал он.

Программу встречи президента России и председателя КНДР пришлось скорректировать из-за жары в Пхеньяне.

«Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко», — сказал Ким Чен Ын.

Сегодня в КНДР температура воздуха пробила отметку в +33 градуса.

Это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит президента России имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.

В Пхеньяне президент России был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель КНДР поддержал Россию в ходе выполнения спецоперации. Вместе с тем Ким Чен Ын отметил прочную роль Москвы в поддержании мирового баланса.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака