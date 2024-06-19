«Очень жарко»: как прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций стран завершились
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава российского государства впервые с 2000 года посетил КНДР.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующая встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном состоится в Москве. Заявил он об этом в начале двусторонних переговоров.
«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», — сказал он.
Программу встречи президента России и председателя КНДР пришлось скорректировать из-за жары в Пхеньяне.
«Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко», — сказал Ким Чен Ын.
Сегодня в КНДР температура воздуха пробила отметку в +33 градуса.
Это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит президента России имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.
В Пхеньяне президент России был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель КНДР поддержал Россию в ходе выполнения спецоперации. Вместе с тем Ким Чен Ын отметил прочную роль Москвы в поддержании мирового баланса.
Читайте также
42%
-2.01 93.30
-2.09
Нашли ошибку?