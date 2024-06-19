Казань готовится принять Международный форум городов стран БРИКС+

В пятницу в Казани стартует международный форум городов стран БРИКС. Более 200 мэров и вице-мэров из муниципалитетов Китая, Турции, Ирана, Чили и других государств приедут, чтобы поделиться опытом и взять на вооружение уже готовые эффективные решения.

В свое время наработки ведущих мегаполисов открыли Татарстану большие возможности развиваться своим уникальным путем. Регион стал важнейшей площадкой для запуска многих пилотных проектов. При этом инновации не мешают сохранять многонациональные традиции. В чем секрет, узнал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Сейчас Казань находится на четвертом месте в рейтинге городов-миллионников по качеству городской среды. Во время исследования город оценивали по 36 параметрам. Среди них — состояние городского транспорта, безопасность дорог и благоустройство.

Парки и скверы — одна из визитных карточек Казани. Облик города удивляет не только российских туристов, но и иностранцев. А их сейчас здесь несколько тысяч — они приехали на Игры БРИКС.

«Я пока не успела посмотреть все, но очень хочу. Что меня удивило, так это благоустройство города. Повсюду зелень!» — говорит участница Игр БРИКС из Ливана Мари Хоури.

За год в городе высадили почти 30 тысяч деревьев и шесть тысяч кустарников. Сейчас обновляют 18 парков. В вопросе благоустройства Казань задает тренды. Городские проекты перерастали в республиканские, а те стали основой для создания федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По которой теперь благоустраивают города по всей стране.

«Жители сами выбирали объект, который они хотели благоустроить. И тот объект, который занимал первые места, входил в перечень благоустройств следующего года. Эту практику переняли и на федеральном уровне», — рассказывает заместитель председателя комитета внешнего благоустройства города Казани Альберт Шайнуров.

Своим опытом казанцы готовы делиться не только со страной, но и со всем миром. В город едут мэры городов стран БРИКС+ — больше 200 человек. Самые большие делегации из дальнего зарубежья будут из Китая, Ирана, Индии, Бразилии и ЮАР.

О своем участии заявила Турция. С ней уж точно есть, каким опытом можно поделиться, а какой — перенять. Во-первых, в сфере туристической привлекательности. Во-вторых, обилие парков и мечетей. В-третьих, города исторические, но при этом — современные.

Казани не занимать технологичности. Здесь за благоустройством следит искусственный интеллект с помощью специальных устройств на автобусах.

«Это — программный аппаратный комплекс, который полностью автоматизирован и следит за сферой благоустройства города. То есть данный девайс, его единственное предназначение — это отцифровать и в онлайн-режиме выявить все инциденты либо какие-то отклонения в городе», — объясняет руководитель проекта Евгений Клещевников.

Устройство с камерой установлено на лобовом стекле автобуса. Пока он ездит по городу, искусственный интеллект фиксирует недочеты. Например, стертую разметку на проезжей части, негорящие фонари, мусор на дорогах и ямы, незаконную рекламу на столбах.

Все данные о нарушениях благоустройства тут же передают в профильные комитеты и ведомства. Это сокращает время на устранение всех замечаний.

В Казани искусственный интеллект внедрили и в светофоры. Здесь камера видеонаблюдения анализируют поток машин, а на дорогах установлены специальные датчики. Они отслеживают скорость движения. И, как только машин собирается много, а скорость уменьшается, светофоры автоматически перенастраиваются, создавая так называемые «зеленые коридоры», которые позволяют избежать пробок.

Эти разработки вызывают интерес у белорусских айтишников. Они заинтересованы в обмене опытом с российскими умами. Им есть что предложить в ответ. Они разработали обучающие тренажеры для детей. На таких учат основам безопасности. Например, как быстро потушить пожар.

«Насколько мы знаем, такого комплексного подхода на просторах СНГ еще не было. Этим уникальным проектом интересуются и из соседних стран», — отмечает учредитель компании-разработчика Александр Верболь.

Расширить выходы на международные рынки — задача, которую ставят себе разработчики из Белоруссии.

«Наш парк, конечно, более экспортная история, чем внутренняя. Белоруссия — не большая страна, поэтому внутренний рынок Белоруссии не такой большой», — рассказывает заместитель начальника секретариата Парка высоких технологий Кирилл Залесский.

Зона экспорта IT-продуктов в ближайшем будущем может расшириться. Белоруссия тоже участвует в форуме глав городов стран БРИКС+, где будут подписаны соглашения о сотрудничестве и побратимстве.