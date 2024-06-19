Как еда связана с привлекательностью? Ученый назвал удивительный факт

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 106 0

Профессор Данилов: расширение «вкусового кругозора» делает людей привлекательнее

Как еда связана с привлекательностью? Ученый назвал удивительный факт

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Существует прямая связь между питанием и мозгом.

Люди часто недооценивают связь между питанием и мозгом. Хотя выбор еды прямо оказывает влияние на здоровье мозга и даже привлекательность человека. Об удивительном факте стало известно KP.RU.

Профессор-невролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов считает, что свой вкус можно «воспитывать».

Исследования показали, что мужчины, охотно выбирающие и пробующие новые блюда, выглядят в глазах женщин более привлекательными.

Причина может крыться в разнообразии продуктов, получить полезные микроэлементы из которых вероятнее. Помимо этого высока вероятность от такого партнера получить более здоровых детей. Женщины подсознательно распознают эту особенность.

Также, когда люди размеренно и вдумчиво кушают, в мозге включаются механизмы вспоминания, например, какие свойства у данного продукта. Если человек получает удовольствие, то у него поддерживается здоровое пищевое поведение.

«При тщательном пережевывании мы лучше понимаем структуру, текстуру продукта. В ответ на это запускаются реакции, которые определяют качественное переваривание пищи и полноценное насыщение», — отметил эксперт.

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