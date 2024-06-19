Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

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Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Фото, видео: РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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По мнению Валентины Матвиенко, организация стала полностью ангажированной, а ее повестка становится все более проукраинской.

Россия приостановит свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ и заморозит все выплаты в адрес этой организации. Совместное заявление подготовит Госдума и Совет Федерации. Сегодня это решение поддержала Валентина Матвиенко.

Поводом стал отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации. Таким образом, они не смогут попасть на предстоящую сессию в Бухаресте. По словам спикера Совета Федерации, ассамблея стала полностью ангажированной, а ее повестка становится все более проукраинской, и очередное проявление русофобии — это уже финальная точка.

«Потеряет только ОБСЕ, потеряет Парламентская ассамблея. Мы как продолжали на двустороннем уровне на других международных парламентских площадках работать, так и будем продолжать работать. Надеюсь, что это все-таки временное такое помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет, и придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной и неделимой безопасности для каждого государства и в целом для европейской безопасности», — сказала Матвиенко.

Это не первый раз, когда страны не допускали членов российской делегации для участия в парламентских ассамблеях ОБСЕ. Ранее такое же поведение продемонстрировали Великобритания, Польша и Канада.

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