Крымские десантники теснят противника на ореховском направлении

Бои ведутся на ключевом участки обороны ВСУ на Запорожском фронте.

Теперь о ситуации в зоне СВО. На Ореховском направлении, это севернее Работино, крымские десантники ведут наступление. Они планомерно теснят противника на передовой, а одновременно с этим, в тылу, модернизируют существующую технику и даже разрабатывают свою, новую. Как это происходит, увидел корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Бронегруппа на огневой позиции. Скорострельность такая, что дым от вылетающих снарядов не успевает рассеиваться. Крымские десантники работают на Ореховском направлении. Наши передовые подразделения теснят противника севернее Работино. Продвигаются с двух сторон от села Нестерянка. В этом районе — ключевой участок обороны ВСУ на Запорожском фронте. Такие мобильные группы лучше всего подходят для дерзких прорывов!

«На вооружении имеют 100-миллиметровое орудийно-пусковую установку, 30-миллиметровую спаренную пушку. Стрелять она может с закрытой огневой позиции с внешних целеуказаний на дальности до 6,5-7 километров. Может вести огонь также управляемыми ракетами», — рассказывает позывной «Арсенал», военнослужащий ВДВ.

БМД четвертого, последнего, поколения разгоняется до 70 км\ч, переплывает водные преграды. А десантироваться из самолета может прямо с экипажем в кабине. Благодаря пневмоподвеске, быстро меняющей высоту.

Вот видно, как катки опускаются, как будто бы прижимается она к земле. Ну и, действительно, становится намного ниже.

Часто технику наши военные совершенствуют уже в полевых условиях. На этот небольшой пикап установили сразу два пулемета. Металлическую конструкцию варили несколько дней.

«Сначала был сделан макет. Из металла. Проверили, как это работает, потом уже сделали установку, готовое основание, полностью все механизмы собрали. И уже на практике испытывали», — вспоминает позывной «Гусар», военнослужащий ВДВ.

Теперь военнослужащие горного соединения ВДВ на полигоне обстреливают свое изобретение. Совсем скоро этот пикап будет использоваться в боевых условиях. На нем десантники смогут защищать технику от вражеских ДРГ при перемещениях и контролировать небо, уничтожая беспилотники противника.