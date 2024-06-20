«Ты теперь пацан»: Кристину Асмус раскритиковали за новую прическу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 68 0

Кристина Асмус столкнулась с критикой из-за короткой стрижки

«Ты теперь пацан»: Кристину Асмус раскритиковали за новую прическу

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса уехала в вынужденный отпуск и взбаламутила хейтеров.

Актриса Кристина Асмус поразила своих подписчиков новой прической. Правда аудитория не осталась в восторге от этого. Звезда «Интернов» отправилась на Бали. Она призналась в личном блоге, что очень устала и уже не может сделать элементарных вещей. Например, зарядить телефон.

Только на текст, приложенный к фотографиям, подписчики не отреагировали, но зато они обратили внимание на снимки, на которых Асмус позирует в купальнике на пляже. И на ее новую, короткую, стрижку.

«Так не идет короткая стрижка»;

«Ты теперь с улицы, ты теперь пацан, а кругом враги»;

«Не знаю, что происходит с Кристиной, но кажется, что у нее булимия», — написали подписчики.

Ответ Асмус не заставил себя долго ждать. Она опубликовала новый снимок со своей короткой прической и ответила хейтерам.


Instagram* / asmuskristina

«Вы заколебали под каждым постом писать, как вам не нравится моя стрижка. Мне от этого она не начинает меньше нравиться. Еще раз! За последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я осталась без волос. У меня выбора не было. Так что хватит вонять. Да, я теперь не Кристина, я теперь Серега. Привыкайте», — ответила Асмус.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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