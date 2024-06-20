Водопады, горы, море: как регионы России готовятся к наплыву отдыхающих

В этом году число туристических маршрутов и мест отдыха в стране выросло в несколько раз.

Сразу после вступительных экзаменов в вузы Россию с головой накроет туристическая волна. В этом году количество маршрутов и мест отдыха выросло в разы, но регионы к этому готовы. Корреспондент «Известий» Павел Панов рассказал, где ожидается рекордный наплыв туристов.

Гостьи из Самары внимательно слушают гида в Петербурге. Сегодня их ведут по уникальному маршруту — «Петр. От первого камня, до небоскреба».

«Мы хотели показать, как ценности и идеи, заложенные Петром 320 лет назад, продолжают жить и развиваются в современном городе», — рассказывает заместитель гендиректора по развитию туристической компании Эльмира Армасова.

Петровские времена переплетаются с современной географией. Маршрут необычный, вероятно, поэтому он и получил почетное звание.

«Национальные туристические маршруты должны проходить по тем территориям, ключевым точкам, объектам туристического показа, которые действительно популярны и пользуются спросом у туристов, у путешественников. Турпоток должен вырасти на 25% ежегодно», — говорит директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

Новый тур стал привлекать в город еще больше гостей, напрямую наполняя бюджет. В прошлом году почти девять с половиной миллионов туристов принесли петербургской казне 54 с лишним миллиарда рублей. При этом национальный маршрут — это не только прямая прибыль, но и поддержка из федерального центра.

«При присвоении статуса плюс 10% выделяется к единой субсидии на развитие туризма. И, конечно, я не буду лукавить, для региона это очень важно», — считает министр приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области Анна Коновалова.

Все полученные деньги куряне потратили на развитие туризма. Появились новые точки притяжения, например — этнографический комплекс «Парк Мельниц».

Один из 53 национальных маршрутов теперь есть и на Кавказе — «Легенды Дагестана».

«В летнее время если взять этот маршрут, то и на море могут искупаться, и в горах побывать, и с достопримечательностями познакомиться», — объясняет руководитель ГБУ РБ «Туристический центр Республики Дагестан» Руслан Ахмедов.

Супруги Никитины тоже открывают для себя Россию, предпочитая турецкому берегу внутренний туризм. Приехали с Кубани в экзотическую для них Карелию.

«У нас такой природы нет. Там совсем другая природа, поэтому все интересно, все красиво, все нравится», — признается Александр Никитин.

Парк Рускеала — одна из точек большого кругового маршрута «Энергия Ладоги», который объединяет Ленинградскую область и Карелию.

Увлекательное путешествие протяженностью в тысячу километров вокруг самого большого озера Европы по маршруту «Энергия Ладоги» достойно почетного звания «национального туристического маршрута», уверены в русском географическом обществе. И, оказавшись здесь, понимаешь почему: туристов ждет живописная природа с водопадами, озерами, скалами или местом силы — мраморным каньоном горного парка Рускеала.

Маршрут уже стал Победителем Всероссийского проекта «Открой свою Россию». И сейчас по праву претендует на звание национального.

«К нам приехали признанные эксперты туристической отрасли для того, чтобы оценить этот маршрут. И мы уже получаем значительные комментарии, полезные рекомендации, которые мы дальше используем для доработки маршрута и дальнейшей защиты в экспертном совете», — говорит генеральный директор туристического оператора «Игора-Тур» Юлия Парахина.

Профессионалы отрасли — из ассоциации туроператоров России. Эксперты приехали, чтобы лично пройти по всему маршруту и увидеть все своими глазами.

Более пяти тысяч человек уже побывали в этом круглогодичном туре. Он сочетает в себе размеренный загородный отдых и яркие эмоции с выбросом адреналина. Путешественник может испытать энергию драйва, погоняв на картинге на современном автодроме «Игора Драйв» или по лесной дороге на квадроцикле. А еще — почувствовать мощь и силу природы или энергетику исторических мест Староладожской крепости и Александро-Свирского монастыря.

А живут гости в отелях «Точка на карте», разбросанных в живописных местах по всему периметру Ладожского озера.

«„Точка на карте» — это лучшее соотношение цены и качества в Карелии. Хочу отметить просто прекрасный сервис и большое гостеприимство», — говорит Алина Авилова.

Высоко оценили условия и эксперты, которые в конце маршрута поделятся общими впечатлениями от увиденного.

Впереди у туроператора еще защита проекта чтобы уникальный маршрут «Энергия Ладоги» получил почетное звание национального.