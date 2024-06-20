«Отформатированы под идеологию: стоит ли ждать улучшения отношений РФ со странами ЕС
Французский политолог Леруа: Россия и Европа не помирятся в ближайшем будущем
Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков
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Какова истинная цель у стран Евросоюза?
Ждать улучшения отношений между Россией и странами Евросоюза не стоит. Об этом заявил французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».
По его мнению, проблема заключается в том, что западные элиты — это результат тщательной работы так называемы «мозговых центров», которые ставят перед собой задачу по распространению конкретной пропаганды.
«Те, кто в последнее время приходит к власти на Западе, отформатированы в соответствии с англосаксонской идеологией», — говорит политолог.
Политолог подчеркивает, что Евросоюз выполняет задачу экономической и политической военной машины, которая создана специально для усиления Запада и ослабления России. И партнерские отношения с этими государствами лишь принесут ущерб геополитическим интересам РФ.
Леруа также отмечает, что Запад уже давно запланировал «демонтаж России», а начало специальной военной операции на Украине нарушило ему все планы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия осталась последней свободной страной Евразии.
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