Какова истинная цель у стран Евросоюза?

Ждать улучшения отношений между Россией и странами Евросоюза не стоит. Об этом заявил французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

По его мнению, проблема заключается в том, что западные элиты — это результат тщательной работы так называемы «мозговых центров», которые ставят перед собой задачу по распространению конкретной пропаганды.

«Те, кто в последнее время приходит к власти на Западе, отформатированы в соответствии с англосаксонской идеологией», — говорит политолог.

Политолог подчеркивает, что Евросоюз выполняет задачу экономической и политической военной машины, которая создана специально для усиления Запада и ослабления России. И партнерские отношения с этими государствами лишь принесут ущерб геополитическим интересам РФ.

Леруа также отмечает, что Запад уже давно запланировал «демонтаж России», а начало специальной военной операции на Украине нарушило ему все планы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия осталась последней свободной страной Евразии.