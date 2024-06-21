Для мобильности: в России может появиться электросамокатная полиция

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 44 0

В России предложили создать подразделения полиции на электросамокатах

Для мобильности: в России может появиться электросамокатная полиция

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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В стране заговорили о создании специального подразделения правоохранителей.

На днях в России предложили создать подразделения электросамокатной полиции, чтобы повысить мобильность сотрудников правопорядка. Издание «БИЗНЕС Online» сообщает, что некоторые сервисы по аренде самокатов уже заявили о готовности помочь властям в реализации данной инициативы.

«На данный момент у этой инициативы есть только общие параметры, мы не знаем детали. Но мы, конечно, приветствуем все меры, которые способствуют более комфортному для всех и безопасному использованию электросамокатов», — заявил один из операторов.

В компании также отметили, что важно уделить внимание обучению граждан правилам использования самокатов, так как это позволит повысить уровень доверия населения к новым транспортным средствам.

Сегодня уже существуют правила и есть действующая система штрафов. Эти инициативы могут позитивно повлиять на дальнейшее развитие кикшеринга в России. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солист Мариинского театра пострадал в ДТП на самокате.

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