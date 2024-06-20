Стала известна дата похорон модельера Егора Зайцева

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 57 0

Похороны модельера Егора Зайцева пройдут 22 июня

Стала известна дата похорон модельера Егора Зайцева

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Кутюрье ушел из жизни в возрасте 64 лет.

Похороны модельера Егора Зайцева пройдут 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Российской академии художеств (РАХ), членом которой был дизайнер.

«Похороны будут в субботу», — сообщили в РАХ.

Место и время церемонии прощания в академии не уточнили.

Российский модельер и творец Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 64 года. Он был сыном знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева и продолжал дело своего великого отца после его смерти. Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля 2023 года. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто может стать преемником модельера Егора Зайцева. Единственный наследник мэтра «пережил» отца чуть больше чем на год, и популярный Дом моды вновь потерял своего лидера.

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