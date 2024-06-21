Живущих в Латвии россиян заставят сдавать экзамены по языку

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Соответствующие поправки к закону об иммиграции принял местный сейм

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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В Латвии почти всех граждан РФ, пребывающих в стране, обяжут сдавать экзамен по латышскому языку. Только так можно будет получить вид на жительство. Об этом сообщил «Известиям» депутат Гунарс Кутрис, глава Комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества.

Поправки касаются принявших гражданство РФ до 2003 года — семей военных, служивших в Советской Армии.

«Если человек не сдал с первого раза, можно пройти повторно до октября 2025 года», — сказал Кутрис.

Окончательное решение о предоставлении вида на жительства остается службой госбезопасности Латвии. Именно это ведомство изучает анкеты обратившихся за ВНЖ. Кстати, в них нужно также ответить на вопросы о принадлежности Крыма, Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В правительстве Латвии заявили, что подать документы и сдать экзамен необходимо до 30 июня 2025 года.

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