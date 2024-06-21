Прогрессивный налог: депутаты поддержали расширение шкалы НДФЛ

Изменения в налоговой системе обсудили депутаты Госдумы. В первом чтении парламентарии поддержали введение так называемой пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Ставки будут составлять от 13% до 22% — в зависимости от годового дохода. Полученные от налогов деньги пойдут на социальные нужды. Какие именно — узнал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Налоговые новации в первом чтении представляет министр финансов. Детально рассказывает о прогрессивной шкале налогообложения. Для тех, кто зарабатывает меньше двух миллионов 400 тысяч рублей в год, ничего не меняется — ставка 13%. А вот дальше в зависимости от дохода она растет — максимальная 22%.

«Ставка 22% — это тот компромисс, который мы выработали при подготовке наших предложений по прогрессии. Потому что важно здесь создать условия: не прятать заработную плату и не уходить в серые конвертные схемы», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Уже подсчитано: из 64 миллионов работающих россиян изменения коснутся только двух миллионов, это 3% от общего числа.

«Этот закон готовился действительно вместе с бизнесом, с экспертами. Эти средства дополнительные придут в регионы в виде поддержки людей, в виде поддержки экономики», — объяснил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

А вот как раз еще одно новшество — семейная налоговая выплата, она заработает с 2026 года. Если в семье два ребенка и больше, а доход на каждого не больше, чем полтора региональных прожиточных минимума, НДФЛ в конце года пересчитают по ставке 6%, а не 13%, а разницу вернут.

«И мама, и папа смогут получить налоговый вычет по результатам работы за 2025, например, год. Можно подать с 1 мая по 1 октября соответствующее заявление и получить 7% от внесенных работодателем 13% за работника к возврату», — объяснила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Изменения затронут и бизнес. Налог на прибыль компаний увеличится с 20 до 25%. Упрощенная схема налогообложения для малого и среднего бизнеса расширится: сейчас максимальная прибыль для использования упрощенки составляет 251 миллионов в год, будет — 450 миллионов. А вот для самозанятых ставки останутся прежними. Самое главное, что деньги от налоговой донастройки пойдут на социальные программы, нацпроекты.

«Очень важно, что эти деньги пойдут — а сумма существенная, 2,6 триллиона рублей –они пойдут на реализацию различных социальных программ: поддержку семей с детьми, молодежи, здоровья граждан, строительство инфраструктуры, школ, больниц и так далее», — отметил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Принято единогласно. За проголосовали 399 депутатов.

«Главный эффект сегодняшнего обсуждения — то, что депутаты Государственной думы единогласно поддержали предложения правительства. Это говорит о том, что те поправки, предусмотренные по совершенствованию налогов, нашли поддержку депутатов. Уверен, что мы и ко второму чтению сможем найти те решения, которые будут отвечать интересам общества, интересам людей и интересам наших предпринимателей», — заявил Антон Силуанов.

Окончательное оформление налоговая донастройка получит ко второму чтению. С учетом всех депутатских поправок. Их обсудят на профильном комитете и только после этого внесут на рассмотрение парламентариев.