Путин назвал реакцию Запада на мирные предложения ожидаемой

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 33

От чего, по мнению российского лидера, будет меняться позиция Европы?

Фото, видео: Reuters / URS FLUEELER; 5-tv.ru

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Реакцию западных стран на мирные инициативы России президент РФ Владимир Путин назвал «ожидаемой». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

«Я как раз и ожидал именно такой реакции, на первом этапе. Но что будет позднее, это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, некоторые «здравомыслящие» политики еще задумаются о реалистичности и объективности сделанных им предложений, если Европа хочет остановить конфликт.

На встрече в МИД РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. Президент выдвинул всего несколько требований: Вооруженные силы РФ незамедлительно прекратят огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, российская сторона ожидает нейтрального и внеблокового статуса Незалежной. Киев должен отказаться от намерения вступить в НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часть украинских депутатов обсуждают предложения Путина.

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