Суд продлил арест отстраненному от должности замминистра обороны Иванову

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд продлил арест отстраненному от должности замминистра обороны Иванову

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Басманный суд Москвы продлил до 23 сентября арест замминистру обороны Тимуру Иванову. Соответствующее ходатайство направлял Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд также продлил арест второму обвиняемому — Сергею Бородину. Он уже дал показания. Третьему фигуранту дела Александру Фомину ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения рассмотрят 21 июня.

Вместе с тем адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что замминистра обороны РФ отстранили от должности. Но отметил — это никак не связано с уголовным делом.

«Увольнение Тимура Иванова никак не связано с уголовным делом. Просто освобожден от должности — так же, как многие другие его коллеги», — сказал он после заседания суда.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение о его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу.

По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минобороны России Андрей Белоусов потребовал усилить контроль за строительством жилья для военных.

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