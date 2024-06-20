Суд продлил арест отстраненному от должности замминистра обороны Иванову

Басманный суд Москвы продлил до 23 сентября арест замминистру обороны Тимуру Иванову. Соответствующее ходатайство направлял Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд также продлил арест второму обвиняемому — Сергею Бородину. Он уже дал показания. Третьему фигуранту дела Александру Фомину ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения рассмотрят 21 июня.

Вместе с тем адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что замминистра обороны РФ отстранили от должности. Но отметил — это никак не связано с уголовным делом.

«Увольнение Тимура Иванова никак не связано с уголовным делом. Просто освобожден от должности — так же, как многие другие его коллеги», — сказал он после заседания суда.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение о его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу.

По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

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