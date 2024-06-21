Первая помощь: врач рассказал о действиях при подозрении на ботулизм до «скорой»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 170 0

Врач Никифоров: при подозрении на ботулизм можно сделать промывание желудка

Первая помощь: врач рассказал о действиях при подозрении на ботулизм до «скорой»

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Можно ли успеть помочь себе самостоятельно?

Промывание желудка можно сделать при обнаружении симптомов ботулизма, пока человек ждет бригаду скорой помощи. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Специалист в беседе с aif.ru отметил, что инкубационный период при возникновении ботулизма чаще всего занимает от двух часов до двух дней.

«Пока человек ждет скорую, он может сделать промывание желудка известным старым способом — два пальца в рот, но предварительно выпив большое количество воды», — рассказал Владимир Никифоров.

Однако эксперт предупредил, что этого не стоит делать, если уже начали возникать трудности с глотанием. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в России произошла крупнейшая за 30 лет вспышка ботулизма. Известно, что инфекция уже распространилась в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Ботулизм быстро прогрессирует внутри организма.

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