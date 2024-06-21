По инициативе РФ создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+

В Казани 21 июня на Международном форуме городов стран БРИКС+ собрались более представители из порядка 20 стран и подписали соглашение о создании нового объединения. Об этом рассказал 5-tv.ru мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, эта организация создана с целью налаживания продуктивных отношения и обмена опытом между 18 260 городами. Также объединение призвано повысить качество жизни почти трех миллиардов людей на планете. Эта ассоциация станет одной из самых крупных в мире объединений городов.

Было принято решение, что организацию возглавит мэр столицы Татарстана — Ильсур Метшин. В будущем главы организации будут избираться, предлагая новые пути и направления ее развития.

«Ассоциации получат возможность быстрее внедрять эффективные и инновационные решения во все сферы городской жизни, создавать новые рабочие места. Тематика комитетов затронет самые широкие аспекты жизни современных городов — от транспорта до архитектуры и экологии», — рассказал Ильсур Метшин.

Уже известно, что вступить в Ассоциацию смогут муниципалитеты не только из стран-участниц БРИКС, но и из других государств, кто заинтересован в сотрудничестве. В связи с этим Ильсур Метшин предложил выйти за рамки формата БРИКС и расширить его до БРИКС+. Штаб-квартира организации будет находиться в Дубае.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+.