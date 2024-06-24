В 25 раз: почему выращенное в лаборатории мясо вреднее для экологии
Выращенное в лаборатории мясо в 25 раз вреднее говядины для экологии
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Где ученые просчитались?
Мясо, которое вырастили в лабораториях искусственным образом, может быть вреднее обычного для климата аж в 25 раз. Об этом сообщает издание New Scientist со ссылкой на исследования.
По данным ученых, в процессе создания искусственно выращенного мяса возникает углеродный след, который будет выше, чем урон природе от выращивания той же говядины. Этого, однако, можно и избежать, если ученые смогут придумать менее энергозатратные этапы его производства.
Считалось, что выращивание мяса в лабораториях окажет меньший экологический урон, так как для этого процесса не требуется земля, корм, вода и антибиотики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финны научились готовить кофе с помощью биореактора ради спасения планеты. В чашках Петри вырастили новые живые клетки, собрали урожай и поместили их в прибор для ферментации. Полученную биомассу высушили, обжарили, заварили и теперь утверждают — искусственный кофе почти как настоящий.
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